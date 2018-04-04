Полицейские в Кропоткине серьезно избили мужчину шваброй и вешалкой

В ходе следствия было выяснено, что 19 января 2018 года патрульная машина на пересечении улиц 8 марта и Ударной заметила мужчину, который вел себя, как им показалось, подозрительно. Они подошли к молодому человеку и после того, как мужчина оказал стражам порядка сопротивление, стали наносить ему удары руками и ногами по голове и телу, не имея на это законных оснований. Когда полицейские доставили мужчину в отдел, якобы для проверки его причастности к сбыту наркотиков и угону транспортного средства, они продолжали избивать задержанного. В ход пошли даже деревянные вешалки и швабра. Все закончилось госпитализацией последнего.

В результате преступных действий полицейских, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, у 31-летнего местного жителя произошло кровоизлияние правого глаза и были сломаны несколько ребер.

Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемые заключены под стражу.