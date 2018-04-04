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За отстрел косули рязанец заплатил 120 тысяч рублей
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За отстрел косули рязанец заплатил 120 тысяч рублей 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: МедиаРязань
Во время рейдов сотрудники минприроды Рязанской области на территории Скопинского охотничьего хозяйства выявили незаконную добычу косули, сообщает пресс-служба министрества.
В настоящий момент браконьер возместил ущерб в размере 120 тысяч рублей.
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