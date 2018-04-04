Полицейские в Татарстане изъяли партию фальсифицированной алкогольной продукции

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Набережные Челны пресечена деятельность двух жителей Свердловской области , занимавшихся реализацией поддельной алкогольной продукции на территории республики

Оперативники установили, что фальсификат подельники доставляют в Набережные Челны из Екатеринбурга . В ходе проверочной закупки полицейские приобрели у фигурантов в общей сложности 1500 литров немаркированного алкоголя на сумму 180 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, в основном, задержанные предлагали своим клиентам водку различных наименований.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации . Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.