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Полицейские в Татарстане изъяли партию фальсифицированной алкогольной продукции
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Полицейские в Татарстане изъяли партию фальсифицированной алкогольной продукции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Набережные Челны пресечена деятельность двух жителей Свердловской области, занимавшихся реализацией поддельной алкогольной продукции на территории республики
Оперативники установили, что фальсификат подельники доставляют в Набережные Челны из Екатеринбурга. В ходе проверочной закупки полицейские приобрели у фигурантов в общей сложности 1500 литров немаркированного алкоголя на сумму 180 тысяч рублей. Как выяснили полицейские, в основном, задержанные предлагали своим клиентам водку различных наименований.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
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