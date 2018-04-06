На юго‑западе Москвы безработный остался без Mercedes‑Benz за 8 млн руб 

Неизвестный украл у безработного на юго-западе Москвы автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью около 8 миллионов рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 5 апреля в 03:00 в ОМВД обратился неработающий и заявил о краже автомобиля по адресу: Москва, улица Новаторов, дом 22А.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что материальный ущерб составил около 8 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.