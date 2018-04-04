Мошенники обманули московскую пенсионерку, выманив у нее свыше 2 млн руб

«Трое неизвестных ввели в заблуждение гражданку 1940 года рождения по адресу: город Москва, улица Грузинский Вал, дом 37, и мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 2,2 миллиона рублей, после чего скрылись на автомобиле», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее деньги женщина обналичила с принадлежащих ей банковских карт. По данному факту возбудили уголовное дело.