Ещё
Мошенники обманули московскую пенсионерку, выманив у нее свыше 2 млн руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенники обманули московскую пенсионерку, выманив у нее свыше 2 млн руб 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Трое неизвестных в центре Москвы выманили у 78-летней женщины 2,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Трое неизвестных ввели в заблуждение гражданку 1940 года рождения по адресу: город Москва, улица Грузинский Вал, дом 37, и мошенническим путем завладели принадлежащими ей денежными средствами в сумме 2,2 миллиона рублей, после чего скрылись на автомобиле», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ранее деньги женщина обналичила с принадлежащих ей банковских карт. По данному факту возбудили уголовное дело.
РИАМО: последние новости
Убийство владельца сети вейп‑шопов раскрыли в Москве Тело зарезанного мужчины нашли в квартире на юге Москвы Пьяный мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры на севере Москвы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе290
Украине «перекроют» Керченский пролив819
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»164
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Путин заявил о полном разгроме ИГ425
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение