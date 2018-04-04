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Ушедшего из дома в Уфе ребенка нашли спустя неделю
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Ушедшего из дома в Уфе ребенка нашли спустя неделю 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Уфе выясняют обстоятельства и причины ухода из дома подростка, которого удалось найти спустя неделю, после возбуждения дела об убийстве, сообщает Следственный комитет РФ.
В правоохранительные органы 1 апреля поступило заявление жительницы Калининского района Уфы о безвестном исчезновении ее 12-летнего сына. Органы полиции приняли меры к розыску несовершеннолетнего, но в ходе первоначальных оперативно-розыскных мероприятий место его нахождения установить не удалось. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».
"По версии следствия, 12-летний житель города Уфы утром 28 марта вышел из дома, и больше о месте его нахождения ничего не известно. Следователями даны четкие указания органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 4 апреля ребенка нашли", — говорится в сообщении.
По данным СК РФ, сейчас следователи выясняют, не были ли совершены в отношении малолетнего какие-либо противоправные действия за время его отсутствия. Установлено, что семья мальчика многодетная, неблагополучная. Ребенок и его семья состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
"В ходе расследования будет дана оценка действиям родителей ребенка, будут обследованы жилищно-бытовые условия проживания несовершеннолетнего и причины неоднократных уходов его из дома", — подчеркивает ведомство.
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