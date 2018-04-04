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Под Волгоградом мужчина пытался ударить полицейского топором
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Под Волгоградом мужчина пытался ударить полицейского топором 

АиФ Волгоград 23 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Правоохранители задержали 35-летнего жителя Новоаннинского в Волгоградской области за то, что тот хотел ударить участкового топором.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, полицейский пришел к мужчине, чтобы опросить его в рамках проверки, организованной по поступившему к нему заявлению. В этот момент тот распивал спиртное с приятелями. Увидев полицейского, он стал угрожать ему расправой после чего, взяв топор, замахнулся. Участковому удалось увернуться от удара. Он выбил из рук мужчины топор и доставил в отдел.
Следователи в настоящее время проводят проверку. Правоохранители собираются возбудить уголовное дело на мужчину за оскорбление полицейского и применения насилия в отношении него.
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