Под Волгоградом мужчина пытался ударить полицейского топором

Правоохранители задержали 35-летнего жителя Новоаннинского в Волгоградской области за то, что тот хотел ударить участкового топором.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, полицейский пришел к мужчине, чтобы опросить его в рамках проверки, организованной по поступившему к нему заявлению. В этот момент тот распивал спиртное с приятелями. Увидев полицейского, он стал угрожать ему расправой после чего, взяв топор, замахнулся. Участковому удалось увернуться от удара. Он выбил из рук мужчины топор и доставил в отдел.

Следователи в настоящее время проводят проверку. Правоохранители собираются возбудить уголовное дело на мужчину за оскорбление полицейского и применения насилия в отношении него.