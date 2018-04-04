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Воевавший в Донбассе за националистов наемник Генрих задержан в России
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Воевавший в Донбассе за националистов наемник Генрих задержан в России 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: Парламентская газета
Уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Чувашии, воевавшего в Донбассе за украинских националистов под позывным «Генрих» и задержанного на родине с наркотиками.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего безработного Сергея Ильина… Ему предъявлено обвинение в участии в вооруженном конфликте наемником», — говорится в сообщении Следственного комитета.
По версии следователей, Ильин, «придерживаясь радикальных националистических взглядов», в ноябре 2014 года приехал в Киев, где вступил в батальон «Организация украинских националистов» (ОУН). Там он прошел военную подготовку, получил обмундирование, специальное снаряжение, оружие и отправился воевать в Донбасс в качестве наемника.
С 21 ноября по 21 декабря 2014 года Ильин участвовал в боевых действиях в качестве стрелка (позывной «Генрих»), в том числе в селе Пески Ясиноватского района, «против населения самопровозглашенной Донецкой народной республики». В СК отмечают, что Генрих «вел прицельную стрельбу как по ополченцам, так и по мирным жителям». За месяц службы он получил порядка 4 тыс. гривен (около 9 тыс. рублей — это, по данным СК РФ, подтверждает факт наемничества), после чего уехал с Украины.
В феврале этого года Ильина арестовали в России с крупным грузом синтетических наркотиков. По мнению следствия, в январе 2018 он приехал в родные Чебоксары для сбыта «синтетики» через закладки в потайные места. При задержании у Ильина нашли 11,5 граммов наркотиков. Уже впоследствии выяснилось, что он три с половиной года назад воевал в Донбассе.
Сейчас решается вопрос о соединении обоих уголовных дел в одно производство. Кроме того, СК проверяет информацию, что в июне 2016 года Ильин привлекался к административной ответственности за размещение на своей странице «ВКонтакте» нацистской символики.
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