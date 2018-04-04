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Куриную продукцию на 1,6 млн руб. украли со склада в Новогиреево
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Куриную продукцию на 1,6 млн руб. украли со склада в Новогиреево 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
На востоке столицы неизвестные похитили с территории складского комплекса партию куриной продукции, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратился генеральный директор фирмы, торгующей молочными продуктами, яйцами, пищевыми жирами и маслами. «Оперативники выяснили, что 22 марта текущего года неизвестный, находясь на территории складского комплекса на ул. Кусковская, похитил принадлежащую организации куриную продукцию на сумму 1 млн 649 тыс. руб., после чего скрылся», — сообщил источник.
В МВД провели проверку и 3 апреля возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность преступника.
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