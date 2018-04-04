В ЦАО оперативниками задержаны подозреваемые в разбойном нападении

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на сотрудников магазина.

В дежурную часть ОМВД России по району Хамовники от сотрудника одного из магазинов, расположенного на Фрунзенской набережной, поступило сообщение о том, что неизвестные из торгового зала совершили хищение шоколада. После того, как эти действия были замечены, злоумышленники оказали сопротивление и, угрожая ножом сотрудникам магазина, с места происшествия скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ОУР ОМВД России по району Хамовники задержаны двое подозреваемых — приезжие 23 и 27 лет.

Следственным отделом полиции по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники УВД по ЦАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефонам: (495) 600-11-11; (495) 676-40-11 или в службу «102» (с мобильных телефонов — 112).