Суд в Белоруссии отказал в компенсации экс-фигурантам дела о беспорядках

МИНСК , 4 апр — РИА Новости . Суд в Белоруссии отказал в компенсации морального ущерба экс-фигурантам закрытого уголовного дела о подготовке к участию в массовых беспорядках и о незаконном вооруженном формировании, сообщил в среду незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

В конце марта этого года суд приступил к рассмотрению коллективного иска четырех бывших фигурантов уголовного дела, впоследствии закрытого. По данным правозащитников, истцы просили компенсировать за счет госказны «моральный ущерб, понесенный в результате их незаконного задержания, привлечения в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении». Моральный ущерб они оценили в 100 тысяч белорусских рублей (около 50 тысяч долларов) каждый. Ответчиком в деле выступило министерство финансов Белоруссии.

"Суд вынес решение, согласно которому было отказано в иске. Заявители намерены обжаловать решение", — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в суде представитель Минфина заявлял об отсутствии документа, подтверждающего право на компенсацию, так как факт прекращения уголовного дела не подтверждает незаконность действий правоохранительных органов . Прокурор также обращал внимание на то, что «пока не доказана незаконность действий соответствующих органов, не может идти речь о денежной компенсации».

В 2017 году КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту подготовки к участию в массовых беспорядках. Во время обысков было изъято оружие. Большинству из задержанных предъявили дополнительно обвинение по статье «создание незаконного вооруженного формирования».