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Суд в Белоруссии отказал в компенсации экс-фигурантам дела о беспорядках
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Суд в Белоруссии отказал в компенсации экс-фигурантам дела о беспорядках 

РИА Новости 46 минут назад
МИНСК, 4 апр — РИА Новости. Суд в Белоруссии отказал в компенсации морального ущерба экс-фигурантам закрытого уголовного дела о подготовке к участию в массовых беспорядках и о незаконном вооруженном формировании, сообщил в среду незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
В конце марта этого года суд приступил к рассмотрению коллективного иска четырех бывших фигурантов уголовного дела, впоследствии закрытого. По данным правозащитников, истцы просили компенсировать за счет госказны «моральный ущерб, понесенный в результате их незаконного задержания, привлечения в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении». Моральный ущерб они оценили в 100 тысяч белорусских рублей (около 50 тысяч долларов) каждый. Ответчиком в деле выступило министерство финансов Белоруссии.
"Суд вынес решение, согласно которому было отказано в иске. Заявители намерены обжаловать решение", — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в суде представитель Минфина заявлял об отсутствии документа, подтверждающего право на компенсацию, так как факт прекращения уголовного дела не подтверждает незаконность действий правоохранительных органов. Прокурор также обращал внимание на то, что «пока не доказана незаконность действий соответствующих органов, не может идти речь о денежной компенсации».
В 2017 году КГБ Белоруссии возбудил уголовное дело по факту подготовки к участию в массовых беспорядках. Во время обысков было изъято оружие. Большинству из задержанных предъявили дополнительно обвинение по статье «создание незаконного вооруженного формирования».
В июне Следственный комитет принял к производству дело о создании в стране незаконного вооруженного формирования. При этом КГБ прекратил уголовное преследование этих лиц по статье «массовые беспорядки». В конце ноября председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования всех фигурантов дела о незаконном вооруженном формировании.
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