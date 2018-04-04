Путин назначил новых судей в Башкирии 

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Башкирии, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
Согласно документу от 3 апреля 2018 года, судьей Верховного суда республики стала Сажида Абдуллина, заместителем председателя Нефтекамского городского суда — Ильдус Мутагаров, заместителем председателя Салаватского городского суда — Яков Серов.
Также указом назначены судьи межрайонных, районных и городских судов. Судьей Демского районного суда Уфы назначена Альфия Киекбаева, судьей Ишимбайского городского суда — Татьяна Яскина, судьей Калининского районного суда Уфы — Рамиля Рахимова, судьей Кировского районного суда Уфы стала Ольга Совина, судьей Кугарчинского межрайонного суда — Екатерина Елькина. На должности судей Советского районного суда Уфы назначены Фанзиля Фархутдинова и Анна Ярмухамедова. Судьями Стерлитамакского городского суда стали Нурия Акбашева, Айгуль Гаязова и Вильмир Хуснутдинов.