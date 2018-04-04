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Неизвестный ранил полицейского из огнестрельного оружия на улице 1905 года
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Неизвестный ранил полицейского из огнестрельного оружия на улице 1905 года 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.
Злоумышленник выстрелил в полицейского в центре Москвы и скрылся с места происшествия.
— По предварительным данным, на улице 1905 года, в переходе к Звенигородскому шоссе, неизвестный выстрелил в сотрудника полиции из, предположительно, травматического пистолета, после чего скрылся, — сообщил сотрудник правоохранительных органов.
По его словам, полицейские разыскивают мужчину средних лет с черной сумкой, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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