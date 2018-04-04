Неизвестный ранил полицейского из огнестрельного оружия на улице 1905 года

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Злоумышленник выстрелил в полицейского в центре Москвы и скрылся с места происшествия. — По предварительным данным, на улице 1905 года, в переходе к Звенигородскому шоссе, неизвестный выстрелил в сотрудника полиции из, предположительно, травматического пистолета, после чего скрылся, — сообщил сотрудник правоохранительных органов. По его словам, полицейские разыскивают мужчину средних лет с черной сумкой, отмечает агентство городских новостей «Москва» МЕЖДУ ТЕМ Полиция изъяла у стрелявшего из окна мужчины целый арсенал оружия и боеприпасов