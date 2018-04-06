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Полиция Подмосковья задержала подозреваемого в хищении более 2 тонн дизтоплива из нефтепровода
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Полиция Подмосковья задержала подозреваемого в хищении более 2 тонн дизтоплива из нефтепровода 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Главный региональный
Полицейские Луховицкого района задержали подозреваемого в краже топлива из магистрального нефтепровода, сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Как рассказали в ведомстве, в полицию поступила информация о хищении дизельного топлива из нефтепровода в дер. Строилово.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении горюче-смазочных материалов полицейскими установлен и задержан 47-летний уроженец Краснодарского края. Установлено, что мужчина произвел несанкционированную врезку в магистральный нефтепровод и похитил более 2 тонн дизельного топлива», — сказала Т. Петрова.
Против подозреваемого, которого изобличили в еще двух подобных преступлениях, возбудили уголовное дело о краже. Находящемуся под подпиской о невыезде мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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