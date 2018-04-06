Полиция Подмосковья задержала подозреваемого в хищении более 2 тонн дизтоплива из нефтепровода

Как рассказали в ведомстве, в полицию поступила информация о хищении дизельного топлива из нефтепровода в дер. Строилово.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении горюче-смазочных материалов полицейскими установлен и задержан 47-летний уроженец Краснодарского края . Установлено, что мужчина произвел несанкционированную врезку в магистральный нефтепровод и похитил более 2 тонн дизельного топлива», — сказала Т. Петрова.

Против подозреваемого, которого изобличили в еще двух подобных преступлениях, возбудили уголовное дело о краже. Находящемуся под подпиской о невыезде мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.