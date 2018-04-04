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Крымского таксиста убили в поселке Свердлова
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Крымского таксиста убили в поселке Свердлова 

Ivyborg.ru 44 минуты назад
Безработного мужчину из поселка имени Свердлова Всеволожского района задержали по подозрению в убийстве таксиста из Крыма. Об этом сообщают правоохранительные органы
Тело убитого таксиста нашел местный жители у дома в первом микрорайоне поселка 3 апреля. Выяснилось, что погибшему 53 года и он уроженец Крыма. Он работал во Всеволожском районе таксистом.
По подозрению в убийстве задержан 41-летний безработный. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ранее он был судим за грабёж и кражу.
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