Крымского таксиста убили в поселке Свердлова

Безработного мужчину из поселка имени Свердлова Всеволожского района задержали по подозрению в убийстве таксиста из Крыма . Об этом сообщают правоохранительные органы

Тело убитого таксиста нашел местный жители у дома в первом микрорайоне поселка 3 апреля. Выяснилось, что погибшему 53 года и он уроженец Крыма. Он работал во Всеволожском районе таксистом.

По подозрению в убийстве задержан 41-летний безработный. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Ранее он был судим за грабёж и кражу.