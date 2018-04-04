Житель Кубани решил похитить не выдавший ему чек терминал

Краснодар . 4 апр. — Новая Кубань. Криминальный инцидент произошел в Гулькевичском районе. В полицию муниципалитета обратилась продавщица продуктового магазина. Она рассказала, что в здание вошел мужчина и совершил платеж с помощью терминала. Однако дальнейшие события развивались неожиданным образом: посетитель невозмутимо отключал устройство от сети, и внес на улицу. Там он, несмотря на просьбы остановиться, положил терминал в багажник машины и покинул место происшествия.

Злоумышленник был задержан на одной из улиц города. В отделе полиции он пояснил, что внес через терминал на свой счет 9 тысяч рублей, но чек не получил. Именно поэтому он и решил похитить платежное устройство, чтобы распилить его и вернуть свои деньги.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.