Гражданина Таджикистана задержали за изнасилование школьницы в Санкт‐Петербурге

В Санкт‐Петербурге уроженец Таджикистана задержан по подозрению в изнасиловании 15‐летней школьницы. Об этом сообщили «Невские новости».

Накануне вечером в полицию

обратилась местная жительница и рассказала о том, что некий мужчина вступил в интимную связь с ее несовершеннолетней дочерью, которая учится в девятом классе. Женщина уточнила, что все происходило в конце февраля.

В результате сотрудники полиции провели

оперативно-розыскные

мероприятия и задержали

23-летнего

гражданина Таджикистана, студента одного из колледжей

Санкт-Петербурга