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Гражданина Таджикистана задержали за изнасилование школьницы в Санкт‐Петербурге
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Гражданина Таджикистана задержали за изнасилование школьницы в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 54 минуты назад
В Санкт‐Петербурге уроженец Таджикистана задержан по подозрению в изнасиловании 15‐летней школьницы. Об этом сообщили «Невские новости».
Накануне вечером в полицию
Санкт-Петербурга
обратилась местная жительница и рассказала о том, что некий мужчина вступил в интимную связь с ее несовершеннолетней дочерью, которая учится в девятом классе. Женщина уточнила, что все происходило в конце февраля.
В результате сотрудники полиции провели
оперативно-розыскные
мероприятия и задержали
23-летнего
гражданина Таджикистана, студента одного из колледжей
Санкт-Петербурга
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