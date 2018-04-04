Гражданина Таджикистана задержали за изнасилование школьницы в Санкт‐Петербурге 

В Санкт‐Петербурге уроженец Таджикистана задержан по подозрению в изнасиловании 15‐летней школьницы. Об этом сообщили «Невские новости».
Накануне вечером в полицию
обратилась местная жительница и рассказала о том, что некий мужчина вступил в интимную связь с ее несовершеннолетней дочерью, которая учится в девятом классе. Женщина уточнила, что все происходило в конце февраля.
В результате сотрудники полиции провели
оперативно-розыскные
мероприятия и задержали
23-летнего
гражданина Таджикистана, студента одного из колледжей
Санкт-Петербурга