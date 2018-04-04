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В Астрахани задержаны работники артели, подозреваемые в хищении рыбы с улова
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В Астрахани задержаны работники артели, подозреваемые в хищении рыбы с улова 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 54 минуты назад
В рамках операции «Путина» сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Володарскому району выявили факт хищения рыбы с улова добывающего предприятия.
На реке Створная около села Цветное полицейские остановили моторную лодку, в которой находились два человека. Ими оказались жители села Сорочье в возрасте 27 и 28 лет, которые являются работниками рыболовецкой артели. Один из них имеет судимость за браконьерство и незаконное проникновение в жилище. В лодке они перевозили 102 килограмма рыбы частиковых видов. Рыба изъята и сдана на хранение законному владельцу.
В отношении подозреваемых органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное противоправное законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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