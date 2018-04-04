Педофила, пристававшего к 10-летней школьнице в подъезде, ищут в Волхове

Волхове сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого в педофилии, который приставал к 10-летней девочке в подъезде одного из домов.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошёл около 16:00 3 апреля. Именно в это время в отделение полиции Волхова обратилась 37-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что полчаса назад к её 10-летней дочери в подъезде пристал неизвестный, который хотел изнасиловать девочку.

По факту этого заявление было тотчас же возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Правоохранители приступили к розыску предполагаемого педофила.