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Пьяная посетительница кафе в Зеленограде угрожала полицейским и напала на одного из них
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Пьяная посетительница кафе в Зеленограде угрожала полицейским и напала на одного из них 

Агентство «Москва» 58 минут назад
В кафе в Зеленограде задержали женщину, напавшую на полицейского, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел 6 марта в кафе «Дюшес» на ул. Юности. «Нетрезвая 38-летняя посетительница, работающая заместителем гендиректора в одной из компаний, нецензурно обругала находившихся при исполнении полицейских, угрожала им неприятностями по службе, а также ударила одного из них кулаком в грудь», — сказал источник.
Злоумышленницу задержали, а после проверки 3 апреля возбудили против нее уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ведется следствие.
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