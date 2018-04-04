Пьяная посетительница кафе в Зеленограде угрожала полицейским и напала на одного из них

По словам собеседника агентства, инцидент произошел 6 марта в кафе «Дюшес» на ул. Юности. «Нетрезвая 38-летняя посетительница, работающая заместителем гендиректора в одной из компаний, нецензурно обругала находившихся при исполнении полицейских, угрожала им неприятностями по службе, а также ударила одного из них кулаком в грудь», — сказал источник.

Злоумышленницу задержали, а после проверки 3 апреля возбудили против нее уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Ведется следствие.