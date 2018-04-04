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Полицейскими во Владикавказе раскрыто мошенничество на сумму около миллиона рублей
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Полицейскими во Владикавказе раскрыто мошенничество на сумму около миллиона рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
С заявлением в полицию обратился житель Владикавказа, который сообщил, что в отношении него совершены мошеннические действия. В период с февраля по июнь 2017 его знакомая обманным путем завладела деньгами потерпевшего в размере свыше 940 тысяч рублей. Злоумышленница на протяжении этого времени по частям брала деньги, обещая вернуть с большими процентами, якобы имея возможность их выгодно вложить. Однако затем женщина перестала выходить на связь.
Следователи полиции установили, что это преступление — очередной эпизод мошенничества в деле задержанной жительницы Михайловского 1985 г.р. Правоохранителями уже подтверждена ее причастность к аналогичным преступлениям — таким же образом она завладела денежными средствами граждан общей суммой в пять с половиной миллионов рублей.
По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Подозреваемая находится под арестом. Расследование продолжается.
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