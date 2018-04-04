В Пензенской области таксист помог мошенникам забрать деньги у пенсионерки

В Каменском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. За помощью в местное отделение полиции обратилась 87-летняя пенсионерка. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что на ее домашний телефон позвонил неизвестный. Мужчина взволнованным голосом сообщил собеседнице, что ее внук сбил человека и для его освобождения от ответственности требуются деньги. 10 тысяч рублей пенсионерка должна была передать человеку, который приедет к ней домой.

«Через некоторое время заявительница передала незнакомцу запрашиваемую сумму. Полицейским она призналась впоследствии, что знала о подобных способах обмана. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что деньги у заявительницы забрал 37-летний местный житель, водитель такси», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Таксист пояснил правоохранителям, что диспетчер передал ему заказ от неизвестного лица: нужно было подъехать по указанному адресу и забрать 10 тысяч рублей. 9 тысяч требовалось перечислить на счет абонентского номера сотовой связи. Остаток суммы таксист забрал себе.

В настоящее время полицейские устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления.