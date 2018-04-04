По факту травмирования ребенка на территории школы № 1 возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по результатам доследственной проверки по факту травмирования ребенка у первой школы.

Как сообщает областной Следственный комитет, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью». Материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Вологодской области

Напомним, что ЧП произошло в полдень 2 апреля. 10-летний мальчик проходил мимо неэксплуатируемого здания школы № 1, когда с крыши на него рухнул снег. Ребенок серьезно пострадал, его доставили в реанимацию. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер и другие травмы. Школьник пришел в себя, но его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

По версии следствия, травмировался ребенок в результате неосторожности лиц, которые ответственны за уборку снега. Пока объявления никому конкретно не предъявлены. Следователям предстоит провести весь комплекс следственных мероприятий для установления личности виновного лица.