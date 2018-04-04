По факту травмирования ребенка на территории школы № 1 возбуждено уголовное дело 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по результатам доследственной проверки по факту травмирования ребенка у первой школы.
Как сообщает областной Следственный комитет, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью». Материалы переданы в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Вологодской области.
Напомним, что ЧП произошло в полдень 2 апреля. 10-летний мальчик проходил мимо неэксплуатируемого здания школы № 1, когда с крыши на него рухнул снег. Ребенок серьезно пострадал, его доставили в реанимацию. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер и другие травмы. Школьник пришел в себя, но его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
По версии следствия, травмировался ребенок в результате неосторожности лиц, которые ответственны за уборку снега. Пока объявления никому конкретно не предъявлены. Следователям предстоит провести весь комплекс следственных мероприятий для установления личности виновного лица.
Ранее «Вологда. РФ» сообщал, что прокуратура выявила нарушения по итогам проверки школы № 1 после падения снега на ребенка.