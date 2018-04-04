По факту пожара в торговом центре «Персей для детей» возбуждено уголовное дело 

На месте происшествия работает следственная группа.
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в торговом центре «Персей для детей».
— По факту возгорания в торговом центре на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность». По предварительным данным, в результате пожара пострадали трое граждан, один из которых скончался, — сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России на канале в Telegram.
На месте происшествия работает следственная группа: опрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливается точное количество людей, находившихся в торговом центре. По окончании ликвидации последствий возгорания следователи начнут осматривать место происшествия.
ТРАНСЛЯЦИЯ «ВМ»
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