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ОПС «Дагестанские»: следователи нашли главу преступного сообщества в правительстве республики
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ОПС «Дагестанские»: следователи нашли главу преступного сообщества в правительстве республики 

pasmi.ru 59 минут назад
Громкие уголовные дела высокопоставленных чиновников из правительства Дагестана в ближайшем времени могут объединить под тяжкой статьей «участие в преступном сообществе». Следователи уже определили создателя ОПС, назначив на эту роль экс-главу региональной дирекции заказчика Шамиля Кадиева, показания которого помогли правоохранителям арестовать членов дагестанского правительства.
Преступному сообществу ищут участников
Экс-директора ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в Дагестане Шамиля Кадиева, задержанного еще в августе 2015 года, обвинили в создании преступного сообщества с использованием служебного положения. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание «Коммерсант». Участниками выявленного ОПС могут стать бывший премьер-министр правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, экс-министр образования республики Шахабас Шахов и двое бывших заместителей Гамидова.
Напомним, что подозрения по поводу преступного сообщества, созданного из членов дагестанского правительства, у правоохранителей появились еще в начале февраля текущего года. О них стало известно после задержания Гамидова, Шахова, а также вице-премьеров правительства Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова (занимал пост министра экономики). По всей видимости, именно показания Кадиева, который на допросах рассказал о значительной части махинаций с бюджетными средствами, проходившими через его дирекцию, дали следователям возможность заявить о наличии ОПС.
Пока что имена участников сообщества, кроме Кадиева, которому отвели главную роль, не называются. Адвокаты уже арестованных членов правительства считают, что следователи используют обвинение в участии в преступном сообществе, за которое может грозить до 20 лет колонии, чтобы заставить их подзащитных сознаться в менее тяжких преступлениях.
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