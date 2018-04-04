В Чувашии возбуждено дело против украинского наемника

Напомним, националист Сергей Ильин в начале ноября 2014 года приехал в Киев для участия в вооруженном конфликте. Мужчина вступил в состав украинского националистического батальона и прошел военную подготовку. После этого ему выдали обмундирование, снаряжение, огнестрельное оружие и боеприпасы.

С 21 ноября по 21 декабря 2014 года он воевал в селе Пески Ясиноватского района Донецкой области против Донецкой народной республики. За это он получил около 4 тысяч гривен. Потом мужчина покинул Украину.

С февраля 2018 года он находится под стражей по факту продажи наркотиков в Чувашии. Сейчас решается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство.

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