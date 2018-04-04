В Чувашии возбуждено дело против украинского наемника 

Следователи Чувашии возбудили уголовное дело против 41-летнего уроженца Ставропольского края по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), сообщает СУ СКР республики. 41-летнего мужчину подозревают в участии в вооруженном конфликте на Юго-Востоке Украины.
Напомним, националист Сергей Ильин в начале ноября 2014 года приехал в Киев для участия в вооруженном конфликте. Мужчина вступил в состав украинского националистического батальона и прошел военную подготовку. После этого ему выдали обмундирование, снаряжение, огнестрельное оружие и боеприпасы.
С 21 ноября по 21 декабря 2014 года он воевал в селе Пески Ясиноватского района Донецкой области против Донецкой народной республики. За это он получил около 4 тысяч гривен. Потом мужчина покинул Украину.
С февраля 2018 года он находится под стражей по факту продажи наркотиков в Чувашии. Сейчас решается вопрос о соединении уголовных дел в одно производство.
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