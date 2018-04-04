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Челябинского судью могут привлечь за педофилию по представлению главы СК Бастрыкина
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Челябинского судью могут привлечь за педофилию по представлению главы СК Бастрыкина 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Квалификационная коллегия судей Челябинской области проведёт внеочередное заседание в среду, 4 апреля, чтобы рассмотреть представление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи из Коркина Сергея Югова.
Такая процедура предусмотрена в связи с особым статусом судьи даже после увольнения, пояснил агентству URA.RU пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.
Скандал разразился после обращения уполномоченного по правам ребёнка при Президенте России Анны Кузнецовой к председателю СКР Александру Бастрыкину. Она просила проверить обращение жителя Челябинской области о том, что его сводный брат, работавший судьей, развратил его старшую дочь и домогался младшей, пишет агентство.
По словам заявителя, в 2013 году его сводный брат, являясь судьей, вступил в интимную связь с его старшей дочерью (сейчас ей 20 лет) и показывал ей порнофильмы, а чтобы та никому не рассказывала, давал ей деньги, дарил подарки и водил на различные культурные мероприятия в Челябинске. Кроме того, по словам отца, судья домогался и его младшей дочери, которой нет 18 лет. Об этом отец девочек сообщал в региональную приёмную детского омбудсмена и правоохранителям, но уголовное дело на судью так и не возбудили.
Также, СК по региону сегодня, 4 апреля, сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, недостигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
По версии следствия, подозреваемый в городе Коркине совершил преступление против половой неприкосновенности 11-летней девочки.
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