Пьяный мужчина ранил свою бывшую жену в Лыткарине 

Женщина попала в больницу из-за бывшего мужа, ранившего ее ножом в подмосковном Лыткарине, его задержали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, в Лыткарине в больницу попала женщина с ножевым ранением.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции бывший муж пострадавшей», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.