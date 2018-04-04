Пьяный мужчина ранил свою бывшую жену в Лыткарине

По его словам, в Лыткарине в больницу попала женщина с ножевым ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции бывший муж пострадавшей», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.