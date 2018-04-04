Ещё
Пьяный мужчина ранил свою бывшую жену в Лыткарине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный мужчина ранил свою бывшую жену в Лыткарине 

РИАМО 33 минуты назад
Женщина попала в больницу из-за бывшего мужа, ранившего ее ножом в подмосковном Лыткарине, его задержали, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, в Лыткарине в больницу попала женщина с ножевым ранением.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции бывший муж пострадавшей», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело.
РИАМО: последние новости
Убийство владельца сети вейп‑шопов раскрыли в Москве Тело зарезанного мужчины нашли в квартире на юге Москвы Серийного квартирного вора задержали в Подмосковье
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе292
Украине «перекроют» Керченский пролив821
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»164
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Путин заявил о полном разгроме ИГ429
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение