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Гражданин Узбекистана два месяца развращал несовершеннолетнюю дочку своей сожительницы в Санкт‐Петербурге
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Гражданин Узбекистана два месяца развращал несовершеннолетнюю дочку своей сожительницы в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
В Невском районе Санкт‐Петербурга 32‐летний узбек в течение двух месяцев насиловал восьмилетнюю дочку местной жительницы, с которой он проживал. Об этом сообщило ИА Nation News.
32-летняя
мать второклассницы обратилась в полицию и рассказала, что ее сожитель из Узбекистана оказался педофилом. Она рассказала, что мужчина неоднократно насиловал девочку, пока ее не было дома. При этом пострадавшая побоялась сразу рассказать об издевательствах маме.
Вскоре сотрудники полиции оперативно задержали насильника и завели в отношении него уголовное дело.
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