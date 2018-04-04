Мужчина с ножом изнасиловал 18-летнюю москвичку в машине на западе столицы

На западе столицы мужчина под угрозой оружия изнасиловал девушку, полиция задержала подозреваемого. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, 2 апреля в полицию обратилась 18-летняя москвичка, которая сообщила, что на ул. Веерная на нее напал мужчина, который насильно посадил ее в машину Audi и, демонстрируя нож и угрожая убийством, проехал несколько кварталов и остановился в тихом месте, а затем изнасиловал ее», — пояснил источник.

В ходе розыска полицейские задержали ранее не судимого 29-летнего приезжего из Читинской области. Против мужчины возбудили уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.