Убийца из Кулоя, погубивший соседа, обвинён по пяти другим статьям

45-летнего жителя Пинежского района, убившего своего соседа, привлекли к ответственности и за другие злодеяния.

Мужчину, в частности, обвиняют в хищении огнестрельного оружия, краже, нарушении неприкосновенности жилища, незаконном хранении и ношении боеприпасов, уничтожении чужого имущества путём поджога и убийстве.

Следственном комитете Архангельской области сообщают, что 25 октября 2017 года между обвиняемым и его соседом произошёл конфликт из-за того, что первый проник в дом ко второму и украл охотничий карабин. На следующее утро обвиняемый поджёг автомобиль соседа, а затем выстрелил в него самого из украденного оружия.

Кроме того, в ходе расследования установлено что обвиняемый причастен к краже пистолета в 2011 году. А в августе 2017 года он похитил более 11 тысяч рублей с банковской карты другого жителя Пинежского района.

Свою вину в совершении этих преступлений мужчина не признаёт. По поводу убийства он сообщил следствию, что карабин он действительно украл, а убивать соседа не хотел — думал только напугать того выстрелами.