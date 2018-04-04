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Убийца из Кулоя, погубивший соседа, обвинён по пяти другим статьям
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Убийца из Кулоя, погубивший соседа, обвинён по пяти другим статьям 

АиФ Архангельск 26 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
45-летнего жителя Пинежского района, убившего своего соседа, привлекли к ответственности и за другие злодеяния.
Мужчину, в частности, обвиняют в хищении огнестрельного оружия, краже, нарушении неприкосновенности жилища, незаконном хранении и ношении боеприпасов, уничтожении чужого имущества путём поджога и убийстве.
В Следственном комитете Архангельской области сообщают, что 25 октября 2017 года между обвиняемым и его соседом произошёл конфликт из-за того, что первый проник в дом ко второму и украл охотничий карабин. На следующее утро обвиняемый поджёг автомобиль соседа, а затем выстрелил в него самого из украденного оружия.
Кроме того, в ходе расследования установлено что обвиняемый причастен к краже пистолета в 2011 году. А в августе 2017 года он похитил более 11 тысяч рублей с банковской карты другого жителя Пинежского района.
Свою вину в совершении этих преступлений мужчина не признаёт. По поводу убийства он сообщил следствию, что карабин он действительно украл, а убивать соседа не хотел — думал только напугать того выстрелами.
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