Башкирские приставы задержали в суде вора с ножом и медалями

На входе в Салаватский городской суд задержали мужчину со складным ножом. Оружие злоумышленник пытался незаметно пронести в здание. Приставы и не знали, кто им попался — задержанный оказался вором-домушником.

Мужчина должен был участвовать в судебном процессе по уголовному делу, но сам оказался на скамье подсудимых. На входе в суд, кроме ножа, у него обнаружили две ворованные медали «За доблестный труд» и «Заслуженный строитель БАССР», а также краденый сотовый телефон. Прямо из здания суда задержанный отправился в полицейский участок.