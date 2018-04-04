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Башкирские приставы задержали в суде вора с ножом и медалями
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Башкирские приставы задержали в суде вора с ножом и медалями 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
На входе в Салаватский городской суд задержали мужчину со складным ножом. Оружие злоумышленник пытался незаметно пронести в здание. Приставы и не знали, кто им попался — задержанный оказался вором-домушником.
Мужчина должен был участвовать в судебном процессе по уголовному делу, но сам оказался на скамье подсудимых. На входе в суд, кроме ножа, у него обнаружили две ворованные медали «За доблестный труд» и «Заслуженный строитель БАССР», а также краденый сотовый телефон. Прямо из здания суда задержанный отправился в полицейский участок.
— Там и выяснилось, что мужчина оказался вором и все обнаруженные вещи украл из чужих домов. Задержанного обвинили в краже в составе организованной группы и с проникновением в дом. Судья дал ему три года строгача, — сообщили судебные приставы Башкирии.
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