Двое парней изнасиловали женщину в Новороссийске 

Краснодар. 4 апреля — Новая Кубань. События разворачивались 20 марта.
22-летний и 30-летний мужчины были в гостях у своей 39-летней знакомой. Женщина проживает в квартире в г. Новороссийске на ул. Герцена.
Один из них был пьян.
Мужчины воспользовались своим физическим превосходством над женщиной и решили взять её силой. Ей угрожали убийством.
В итоге они по очереди изнасиловали знакомую, а также совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.
В СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что злоумышленники были задержаны в тот же день сотрудниками вневедомственной охраны. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч.2 ст.131, п.п. «а, б» ч.2 ст.132 УК РФ.
По делу назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.