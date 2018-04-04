Двое парней изнасиловали женщину в Новороссийске

Краснодар . 4 апреля — Новая Кубань. События разворачивались 20 марта.

22-летний и 30-летний мужчины были в гостях у своей 39-летней знакомой. Женщина проживает в квартире в г. Новороссийске на ул. Герцена.

Один из них был пьян.

Мужчины воспользовались своим физическим превосходством над женщиной и решили взять её силой. Ей угрожали убийством.

В итоге они по очереди изнасиловали знакомую, а также совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По делу назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.