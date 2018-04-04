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Двое мужчин арестованы за изнасилование знакомой в Новороссийске
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Двое мужчин арестованы за изнасилование знакомой в Новороссийске 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, двое мужчин 22 и 30 лет пришли 20 марта 2018 года в гости к знакомой 39-летней женщине по улице Герцена. Угрожая убийством, они по очереди ее изнасиловали, а затем надругались над ней. Установлено, что один из гостей во время преступления был пьян. В этот же день сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии мужчины были задержаны.
Сейчас насильники заключены под стражу. В рамках следствия проводится судебно-медицинская и генетическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.
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