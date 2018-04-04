Двое мужчин арестованы за изнасилование знакомой в Новороссийске

По версии следствия, двое мужчин 22 и 30 лет пришли 20 марта 2018 года в гости к знакомой 39-летней женщине по улице Герцена. Угрожая убийством, они по очереди ее изнасиловали, а затем надругались над ней. Установлено, что один из гостей во время преступления был пьян. В этот же день сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии мужчины были задержаны.