«Ведьма Агриппина» выманила у пожилой женщины более 500 тысяч рублей под предлогом снятия порчи

Инцидент произошел на Тверской улице.

В центре Москвы под предлогом снятия порчи неизвестная выманила у пенсионерки крупную сумму денег. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления МВД

Пострадавшая 1946 года рождения обратилась в отделение полиции в понедельник, 2 апреля.

— Пенсионерка рассказала, что на улице к ней обратись неизвестная женщина, назвавшаяся ведьмой Агриппиной. Незнакомка ввела заявительницу в заблуждение и под предлогом снятия получила от нее деньги. Затем так называемая Агриппина скрылась в неизвестном направлении, — пояснили в пресс-службе.

Инцидент произошел на Тверской улице. Сумма ущерба составила 531 тысячу 158 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшая описала приметы подозреваемой: это женщина, на вид которой 60 лет, с рыжими волосами и веснушками. Она была одета в коричневый плащ и темную шапку, отметили в агентстве городских новостей «Москва»

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