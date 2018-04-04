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«Ведьма Агриппина» выманила у пожилой женщины более 500 тысяч рублей под предлогом снятия порчи
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«Ведьма Агриппина» выманила у пожилой женщины более 500 тысяч рублей под предлогом снятия порчи 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Инцидент произошел на Тверской улице.
В центре Москвы под предлогом снятия порчи неизвестная выманила у пенсионерки крупную сумму денег. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.
Пострадавшая 1946 года рождения обратилась в отделение полиции в понедельник, 2 апреля.
— Пенсионерка рассказала, что на улице к ней обратись неизвестная женщина, назвавшаяся ведьмой Агриппиной. Незнакомка ввела заявительницу в заблуждение и под предлогом снятия получила от нее деньги. Затем так называемая Агриппина скрылась в неизвестном направлении, — пояснили в пресс-службе.
Инцидент произошел на Тверской улице. Сумма ущерба составила 531 тысячу 158 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшая описала приметы подозреваемой: это женщина, на вид которой 60 лет, с рыжими волосами и веснушками. Она была одета в коричневый плащ и темную шапку, отметили в агентстве городских новостей «Москва».
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