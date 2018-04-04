Житель Адыгеи отправится в колонию на семь лет за убийство односельчанина 

Майкопский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя станицы Курджипской.
«В мае 2017 года житель ст. Курджипской в ходе распития спиртных напитков в состоянии алкогольного опьянения избил своего односельчанина. Через несколько месяцев от полученных многочисленных травм потерпевший скончался», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима и с ограничением свободы на срок 1 год после отбытия основного наказания.