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Житель Адыгеи отправится в колонию на семь лет за убийство односельчанина
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Житель Адыгеи отправится в колонию на семь лет за убийство односельчанина 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Майкопский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя станицы Курджипской.
«В мае 2017 года житель ст. Курджипской в ходе распития спиртных напитков в состоянии алкогольного опьянения избил своего односельчанина. Через несколько месяцев от полученных многочисленных травм потерпевший скончался», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима и с ограничением свободы на срок 1 год после отбытия основного наказания.
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