Налет на заправку в Ростовской области совершили грабители в масках

Донские полицейские разыскивают двух мужчин, совершивших налет на заправку под Таганрогом . Мужчины подъехали на автомобиле «Дэу-Эсперо». Лицо одного из налетчиков было закрыто медицинской маской, второй же был облачен в черную балаклаву с прорезями для глаз. Мужчины начали угрожать кассиру оружием и требовать выручку. Сотрудница АЗС отдала всю имеющуюся наличность в размере 15000 рублей, а после того как грабители скрылись вызвала полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых разыскивает полиция, — сообщает портал 161.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона. За разбойное нападение мужчина грозить до 10 лет лишения свободы в колонии.