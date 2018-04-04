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В Домодедове задержали членов банды, которые похитили 30 тонн топлива
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В Домодедове задержали членов банды, которые похитили 30 тонн топлива 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Домодедове оперативники задержали участников этнической группы, которые похитили на складе горюче-смазочных материалов более 30 тонн дизельного топлива, сообщается на сайте МВД РФ.
«Ночью неизвестные лица незаконно проникли на территорию хранения горюче-смазочных материалов одной из нефтяных компаний, где, угрожая оружием сторожу, похитили более 30 тонн дизельного топлива. Причиненный ущерб составил около 1,5 миллионов рублей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате оперативно-разыскных мероприятий в Москве и Московской области полицейские задержали четверых подозреваемых. Ими оказались уроженцы Закавказья в возрасте от 25-ти до 40 лет, один из которых был ранее судим.
В квартирах, где жили мужчины, обнаружены и изъяты мобильные телефоны, а также травматический револьвер со стертыми номерами.
«По данному факту следствием управления МВД России по городскому округу Домодедово возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Волк.
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