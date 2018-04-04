Госдума с подачи ВС усложняет для следователей аресты предпринимателей

Госдума 3 апреля приняла в первом чтении поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ , сокращающие сроки содержания под стражей предпринимателей, если по их уголовному делу не производятся активные следственные действия. Инициатором проекта, о котором Legal.Report писал здесь, стал Верховный суд РФ.

Как отмечают в ВС, в судебной и следственной практике по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности имеются случаи, когда предпринимателям одновременно вменяется в вину совершение иных, более тяжких преступлений. Это приводит к тому, что на них не распространяются дополнительные материально-правовые и процессуальные гарантии обеспечения прав и законных интересов предпринимателей, привлекаемых к уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Законопроектом предлагается, в частности, уточнить редакцию ч. 1.1 ст. 108 УПК с учетом положений закона от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ, предусматривающих дополнение ст. 159 Уголовного кодекса РФ частями 5-7 об ответственности за мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Уточняется, на кого конкретно распространяются установленные данной нормой гарантии в случае совершения преступлений, предусмотренных частями 1-4 ст. 159, статьями 159.1 — 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ. К таким лицам предлагается отнести подозреваемых, обвиняемых в данных преступлениях, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Также предлагается изложить в новой редакции норму, содержащуюся в ч. 8 ст. 109 УПК, регламентирующую требования к постановлению о возбуждении ходатайства органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей, а также действия судьи по рассмотрению такого ходатайства. Согласно законопроекту в постановлении о возбуждении ходатайства надлежит излагать основания и мотивы продления срока содержания под стражей. Если в качестве одного из мотивов указывается необходимость производства следственных и иных действий, предусмотренных УПК, в постановлении должны быть указаны перечень этих действий и причины, по которым они не были произведены в установленные ранее сроки содержания обвиняемого под стражей, а также сведения о произведенных следственных и иных действиях в период после избрания меры пресечения или последнего продления срока содержания его под стражей.

В случае отказа в удовлетворении ходатайства судья по собственной инициативе вправе будет при наличии оснований избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде залога или домашнего ареста.