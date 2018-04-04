Житель Коркино задержан по подозрению в насилии над школьницей

Житель Коркино задержан по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности 11-летней девочки, сообщают в региональном СУ СКР.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п «б» ч 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения и заключении его под стражу.

«В ходе расследования уголовного дела в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», — прокомментировали в следственном управлении.

По информации СМИ, мужчина работает учителем.