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Житель Коркино задержан по подозрению в насилии над школьницей
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Житель Коркино задержан по подозрению в насилии над школьницей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Житель Коркино задержан по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности 11-летней девочки, сообщают в региональном СУ СКР.
В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п «б» ч 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения и заключении его под стражу.
«В ходе расследования уголовного дела в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление», — прокомментировали в следственном управлении.
По информации СМИ, мужчина работает учителем.
Напомним, ранее суд в Челябинске продлил срок ареста 51-летнему мужчине, которого обвинили в насилии над воспитанниками школы-интерната.
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