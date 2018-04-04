В Кирове женщина похитила обувь из магазина: устанавливается личность

Сотрудниками отдела полиции № 1 УМВД России по г. Кирову устанавливается личность женщины, подозреваемой в открытом хищении обуви из магазина на улице Карла Маркса.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как посетительница осмотрела представленный на прилавках товар, взяла пару обуви и, не расплатившись, покинула магазин.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж».

Всем, кто опознал женщину на видео, необходимо позвонить в полицию по телефону: 8-953-687-70-80, 67-43-18 или 02.