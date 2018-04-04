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Бывший замначальника донского ГУФСИН скрыл драку между заключенными, опасаясь проверки «сверху»
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Бывший замначальника донского ГУФСИН скрыл драку между заключенными, опасаясь проверки «сверху» 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области завершено следствие по делу экс-заместителя начальника областного ГУФСИН и троих подчиненных. Бывшие сотрудники ведомства обвиняются в превышении должностных полномочий.
В январе 2016 года в «Межобластной туберкулезной больнице № 19», находящейся в ведении ГУФСИН, между двумя заключенными произошел конфликт. Один из них попытался убить своего оппонента, но тот остался жив. О ЧП стало известно руководству управления.
— Замначальника ГУФСИН отдал незаконный приказ заместителю начальника больницы скрыть факт преступления, опасаясь предстоящей проверки его деятельности руководством ФСИН России, — рассказали в прокуратуре.
В свою очередь сотрудник больницы, прекрасно понимая, что исполняет незаконное распоряжение, не доложил об этом «наверх».
— Совместно с подчиненными ему оперуполномоченным и дежурным помощником учреждения он сфальсифицировал материалы проверки, — пояснили в прокуратуре.
В результате махинаций покушение на убийство превратилось в обычные травмы, полученные в результате падения.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до четырех лет лишения свободы.
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