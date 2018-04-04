Рабовладельца отправили в колонию почти на 9 лет на Ставрополье

Суд признал виновным 59-летнего жителя посёлка Артезианского на Ставрополье . Как сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК, мужчина держал своего помощника в рабстве и издевался над ним.

Следствие установило, что в 2015 и 2017 году хозяин животноводческой фермы в посёлке Артезианском неоднократно насиловал мужчину, помогавшему в уходе за скотом, избивал и шантажировал распространением порочащих сведений. Когда пострадавшему удалось сбежать в 2016, злоумышленник занял его жилище.