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Рабовладельца отправили в колонию почти на 9 лет на Ставрополье
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Рабовладельца отправили в колонию почти на 9 лет на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 53 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Суд признал виновным 59-летнего жителя посёлка Артезианского на Ставрополье. Как сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК, мужчина держал своего помощника в рабстве и издевался над ним.
Следствие установило, что в 2015 и 2017 году хозяин животноводческой фермы в посёлке Артезианском неоднократно насиловал мужчину, помогавшему в уходе за скотом, избивал и шантажировал распространением порочащих сведений. Когда пострадавшему удалось сбежать в 2016, злоумышленник занял его жилище.
Сотрудники следствия допросили свидетелей, провели комплекс судебных экспертиз, в том числе, психолого-психиатрическую в отношении обвиняемого. Суд счёл собранные доказательства достаточными и отправил правонарушителя в исправительную колонию общего режима на 8 лет и 11 месяцев.
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