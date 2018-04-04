Полковник МВД Захарченко не пошел на сделку со следствием

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко , обвиняемый в получении взяток, отказался заключить сделку со следствием, по условиям которой должен был дать показания на своих коллег. Об этом Захарченко сообщил, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, переданные в СИЗО через его адвоката Александра Горбатенко.

"Мне предлагали оговорить себя, руководство ГУЭБиПК МВД России и конкретных сотрудников ФСБ России , с которыми у меня были служебные контакты, в обмен на «не трогать моих родственников и знакомых, а также их имущество, прекратить мое уголовное преследование по эпизодам со взятками». Я не виновен в инкриминируемых мне преступлениях и намерен это доказать. Для меня такие слова, как порядочность и честь офицера — не пустые слова, поэтому оговаривать я никого не буду", — сказал он.

Дело Захарченко

Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий. Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела по уклонению от уплаты налогов клиентом банка ОАО «Электрозавод». Всего он обвиняется в совершении четырех эпизодов взяток, в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

Первый эпизод взятки Захарченко связан с бывшим руководителем и совладельцем компании «Русинжиринг» Анатолием Пшегорницким, от которого, по версии следствия, он получил 7 млн рублей. Также он обвиняется в получении $800 тыс. от владельца ресторана «Ля Маре» Мехди Дусса. В данном эпизоде посредниками выступили генерал-майор полиции Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин , являющийся знакомым Захарченко.

Третий эпизод взятки — получение имущественной выгоды в размере 3,5 млн рублей посредством использования 50% дисконтной карты ресторана «Ля Маре», которую он получил также от ресторатора Мехди Дусса. Четвертым эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи

Следственные действия по трем эпизодам преступлений полностью завершены, Захарченко и его адвокаты знакомятся с материалами дела, которые насчитывают 32 тома. Еще по двум эпизодам (один эпизод взятки и превышение должностных полномочий — прим. ТАСС) расследование в отношении Захарченко продолжается.

1 декабря прошлого года Никулинский суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства арестованного у Захарченко имущества и денежных средств на общую сумму более 9 млрд рублей. Как следует из решения суда, подлежащие обращению в доход государства недвижимость и автомобили Захарченко и его близких будут переданы в столичное управление Росимущества , а почти 8 млрд рублей в различной валюте — в федеральный бюджет. Данное решение признано Мосгорсудом законным и уже вступило в законную силу.

Срок ареста Захарченко продлен до 9 июня.