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В Самарской области под суд отправили банду, которая украла ордена у ветерана ВОВ
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В Самарской области под суд отправили банду, которая украла ордена у ветерана ВОВ 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Правоохранители передали в суд уголовное дело об ограблении 93-летней жительницы села Сходнево, которая является ветераном Великой Отечественной войны. Его фигурантами стали восемь мужчин, в том числе дальний родственник пенсионерки.
— Он признался правоохранителям, что был наводчиком, и сдал подельников. Они совершили два ограбления, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Первое произошло еще в ноябре 2011 года. По данным следствия, трое злоумышленников, разбив стекло окна, незаконно проникли в дом женщины и потребовали деньги. Пенсионерка отдала им всё, что было, — 2000 рублей. Преступники скрылись, а женщина обратилась в полицию.
В январе 2012 года грабители опять забрались в дом ветерана. Они похитили 700 рублей, орден Великой Отечественной войны второй степени, юбилейные медали, две сберегательные книжки и паспорт. После этого они связали руки женщины и сбежали.
На данный момент всех мужчин задержали. Им грозит до 7 лет лишения свободы.
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