В Самарской области под суд отправили банду, которая украла ордена у ветерана ВОВ

Правоохранители передали в суд уголовное дело об ограблении 93-летней жительницы села Сходнево, которая является ветераном Великой Отечественной войны. Его фигурантами стали восемь мужчин, в том числе дальний родственник пенсионерки.

Первое произошло еще в ноябре 2011 года. По данным следствия, трое злоумышленников, разбив стекло окна, незаконно проникли в дом женщины и потребовали деньги. Пенсионерка отдала им всё, что было, — 2000 рублей. Преступники скрылись, а женщина обратилась в полицию.

В январе 2012 года грабители опять забрались в дом ветерана. Они похитили 700 рублей, орден Великой Отечественной войны второй степени, юбилейные медали, две сберегательные книжки и паспорт. После этого они связали руки женщины и сбежали.

На данный момент всех мужчин задержали. Им грозит до 7 лет лишения свободы.