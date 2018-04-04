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На Дону вооруженные грабители в масках напали на заправку
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На Дону вооруженные грабители в масках напали на заправку 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области разыскивают двоих мужчин, совершивших налет на заправку, расположенную на автодороге Ростов — Таганрог.
На АЗС налетчики нагрянули поздно ночью. По предварительным данным, к заправке мужчины приехали на «Дэу-Эсперо», на ней же и скрылись.
Лицо одного из подозреваемых было скрыто под медицинской маской, второго — под черной с прорезями для глаз. Налетчики стали угрожать кассиру пистолетом и требовать выручку. Сотрудник АЗС отдала всю имевшуюся наличность — 15 тысяч рублей. После этого злоумышленники уехали.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемых разыскивает полиция, — сообщил источник в правоохранительных органах региона.
В случае, если налетчиков поймают и суд признает их вину, мужчины могут сесть в тюрьму на 10 лет.
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