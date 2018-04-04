За неуплату алиментов копейчанина отправили в колонию строгого режима

Житель города Копейска Челябинской области на шесть месяцев отправился в колонию строгого режима . Наказание назначено мировым судом по результатам рассмотрения уголовного дела за неуплату алиментов — ст. 157 УК РФ. 39-летний мужчина, за последние десять лет уже в пятый раз выслушал приговор за совершение уголовных преступлений — кражи и грабежи, последняя судимость — неуплата алиментов.

За первое преступление в 2007 году он получил условное наказание, с каждым последующим оно ужесточалось, в марте 2015 года за совершение четырех преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ, он был отправлен в колонию на срок два года два месяца, но затем условно-досрочно освобожден в сентябре 2016 года.

Но уроки прошлого оказались бесполезны, и привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ за многолетнее уклонение от уплаты алиментов, к чему суд обязал копейчанина еще в 2006 году, не стало тревожным звоночком для нерадивого отца. Свой шанс избежать пятой судимости мужчина упустил: несмотря на требования судебного пристава изменить свое поведение, должник не предпринимал попыток наладить контакт с уже подросшим сыном, трудоустроиться и приступить к оплате алиментов.

«Данное обстоятельство суд расценил как отягчающее обстоятельство, равно как и наличие в действиях мужчины рецидива преступлений. Также было указано, что наличие на иждивении копейчанина троих малолетних детей, в том числе и старшего сына, не может быть признано смягчающим обстоятельством, поскольку установлено, что обязанностей родителя по отношению к ребенку мужчина не исполняет», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и назначил ему шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Отбывать срок он отправился из зала суда. Его задолженность на сегодняшний день — около 700 000 рублей. После освобождения должника судебные приставы продолжат работу над взысканием с него алиментов.