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Сотрудники полиции пресекли пересылку крупной партии наркотического средства в Красноярск
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Сотрудники полиции пресекли пересылку крупной партии наркотического средства в Красноярск 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю пресечена незаконная пересылка запрещенных веществ.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали двух молодых людей, которые с целью реализации перевозили на личном автомобиле наркотики в краевой центр из соседнего региона. При личном досмотре полицейские изъяли в сумке и куртке у граждан 600 граммов расфасованного гашиша.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание на срок до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.
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