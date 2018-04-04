Сотрудники полиции пресекли пересылку крупной партии наркотического средства в Красноярск

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали двух молодых людей, которые с целью реализации перевозили на личном автомобиле наркотики в краевой центр из соседнего региона. При личном досмотре полицейские изъяли в сумке и куртке у граждан 600 граммов расфасованного гашиша.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание на срок до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.