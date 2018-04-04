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В Приморье вынесен приговор жительнице Находки, совершившей кражу у 86-летней женщины
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В Приморье вынесен приговор жительнице Находки, совершившей кражу у 86-летней женщины 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Находкинский городской суд вынес приговор 33-летней местной жительнице, обвиняемой в краже из квартиры пожилой женщины.
В ходе следствия установлено, что подсудимая умышленно познакомилась с 86-летней пенсионеркой. Под предлогом помощи злоумышленница донесла сумки потерпевшей из магазина до дома. Пользуясь случаем, подсудимая попала в квартиру пожилой женщины, где совершила кражу денег, ценных вещей и ювелирных украшений. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 66 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую.
Следственным подразделением отдела МВД России по городу Находке было возбуждено уголовное дело по пунктам «б, в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину». В ходе расследования доказана причастность обвиняемой к совершению преступления.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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