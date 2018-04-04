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В Кропоткине экс-полицейские шваброй и вешалками избили «подозрительного» мужчину
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В Кропоткине экс-полицейские шваброй и вешалками избили «подозрительного» мужчину 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 4 апр. — Новая Кубань. Инцидент произошел 19 января этого года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
По версии следствия, в этот день два сотрудника правоохранительных органов находились на патрулировании. На пересечении улиц 8 Марта и Ударной полицейские заметили мужчину, который, по их мнению, вел себя подозрительно. Они остановили служебный автомобиль и подошли к гражданину, после чего без всяких законных оснований нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Затем правоохранители посадили мужчину в машину и под предлогом проверки его причастности к сбыту наркотиков и угону транспортного средства доставили в отдел. По пути и уже в здании полиции стражи порядка продолжали избивать пострадавшего, нанося ему удары в том числе деревянными вешалками и шваброй.
В результате гражданину нанесли тяжкий вред здоровью: у него были диагностированы кровоизлияние правого глаза и переломы ребер.
В отношении полицейских завели уголовное дело по статьям 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемые заключены под стражу.
Как добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, по итогам служебной проверки полицейские были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД.
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 Ещё 2 источника 
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